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Rezidansta hırsızlık! Güvenlik kameralarından tespit edildi

#Hırsızlık#Rezidans#İstanbul
Rezidansta hırsızlık Güvenlik kameralarından tespit edildi

Şişli'de rezidansta teknik servis görevlisi olarak çalışan E.G.'nin, dairelerden birinde hırsızlık yaptığı belirlendi. Hırsızlıktan sonra da rezidansta çalışmaya devam eden E.G., güvenlik kameraları incelenince yakalandı. 

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Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 Nisan Salı gece saat 02.30 sıralarında rezidanstan hırsızlık ihbarı yapıldı. Daireden 25 bin dolar, 600 Euro, 1300 Afrika randı, 41 bin 650 Kenya şilini ve 25 bin dolar değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi. Polis hırsızın kimliğini belirlemek için daire ve rezidansın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın rezidansta teknik servis görevlisi olarak çalışan E.G. olduğu tespit edildi. Hırsızlık yaptıktan sonra da işine devam eden E.G., 20 Nisan'da çalıştığı rezidansta gözaltına alındı. 

Rezidansta hırsızlık Güvenlik kameralarından tespit edildi


Soruşturmada E.G.'nin daireden çaldığı 25 bin dolar, 600 Euro, 1300 Afrika randı, 41 bin 650 Kenya şilini ile 25 bin dolar değerinde ziynet eşyasını, bankaya yatırdığı belirlendi. Polis çalınan para ve ziynet eşyaları hırsızlık olayının mağdurlarına teslim etti. E.G. hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılırken, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. 

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Rezidansta hırsızlık Güvenlik kameralarından tespit edildi

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#Hırsızlık#Rezidans#İstanbul

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