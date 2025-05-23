Rezidansa yasadışı bahis operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, yasadışı bir bahis çetesine ait internet sitesi harici para transferlerinin yapıldığı ‘Dış Finans Evi’ olarak adlandırılan bir daire ortaya çıkardı. Ümraniye’de bir rezidansta bulunan dairede faaliyet yürüttüğü belirlenen yasadışı bahis çetesinin, farklı bahis sitelerine entegre panel aracılığıyla kara para trafiğini yönettiği belirlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takiple izlenen adrese 19 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Baskında, yasadışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı panel sistemleri üzerinden farklı kişilere ait IBAN hesaplarına para giriş çıkış işlemleri yaptığı, ‘Yatır-Çek Onaylama’ ekranlarının aktif biçimde kullanıldığı ve çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Adreste yapılan aramada 26 ofis telefonu, 6 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 1 adet dijital kripto para cüzdanı (ledger) ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.