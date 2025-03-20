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Rezidans işkencecilerine yargı son sözü söyledi

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#Demet Aydın#Sara Demir#Tuğba Demirci
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 07:00

Eski sevgilisi Demet Aydın’ı kaçırıp rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat Demirci ile nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci hakkında verilen 10’ar yıl hapis cezası kararı onandı.

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KONYA’da 8 Nisan 2022’de, kafe işleten Murat Demirci (41), bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın (21) ile buluşup otomobille yola çıktı. Bir süre sonra otomobile Demirci’nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) de bindi. İki kadın, Demet Aydın’ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Selçuklu’daki rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Aydın, kurtulduktan sonra polise gidip şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya’ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliler, bu kez tutuklandı.

Rezidans işkencecilerine yargı son sözü söyledi

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3 sanık, Demet Aydın’a ilişkin eylemleri nedeniyle 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci’ye ‘nitelikli yağma’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından indirim uygulanarak toplam 10’ar yıl hapis cezası verdi. Taraf avukatları karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. 9’uncu Ceza Dairesi, dosyayı inceleyip cezaları onadı. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi.

 

 

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#Demet Aydın#Sara Demir#Tuğba Demirci

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