MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRezidans cinayetine müebbet
GeriGündem Rezidans cinayetine müebbet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rezidans cinayetine müebbet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Rezidans cinayetine müebbet
Abone Olgoogle-news

İstanbul Başakşehir’de Yavuz Anuk’un rezidansın 22’nci katında dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Evren Gürsoy’un cezası belli oldu.

Mahkeme, sanık Evren Gürsoy’u ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın dosyaya yansıyan suçtan sonraki davranışları, adli sicil kaydına yansıyan suça meyilli kişiliği nazara alınarak iyi hal indirimi yapılmadı. Mahkeme, Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz, Yavuz Değirmenci hakkında atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

False
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle