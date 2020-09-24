Rezidans cinayetine müebbet
İstanbul Başakşehir’de Yavuz Anuk’un rezidansın 22’nci katında dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Evren Gürsoy’un cezası belli oldu.
Mahkeme, sanık Evren Gürsoy’u ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın dosyaya yansıyan suçtan sonraki davranışları, adli sicil kaydına yansıyan suça meyilli kişiliği nazara alınarak iyi hal indirimi yapılmadı. Mahkeme, Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz, Yavuz Değirmenci hakkında atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.
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