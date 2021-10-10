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Rezidans cinayetinde Yargıtay kararından döndü

#AYŞE ATASAYAR#Murat Akar#Cinayet
Rezidans cinayetinde Yargıtay kararından döndü

Sevgilisi Murat Akar’ın fiziksel şiddetine maruz kalan, vücudunda 66 darp izi tespit edilen, aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Ayşe Atasayar’ın ölümüne ilişkin davada, Yargıtay ilk kararından döndü.

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Yargıtay, daha önce kasten yaralama suçundan 8-12 yıl arasında hapis cezası verilmesi gerektiğini belirttiği sanık Murat Akar’ın dosyası üzerinde yaptığı ikinci incelemede bu kez “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararın gerekçesinde sanığın, “Maktulü her an için öldürebilecekken öldürmeyerek, eylemini belli bir süreç içinde ve acı çektirerek gerçekleştirdiği” belirtildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Bozma kararından sonra dosya tekrar yerel mahkemeye geldi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ekim tarihinde sanık hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar vererek 27 Ekim gününe duruşma tarihi verdi.

Ailenin avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay’ın verdiği kararı olumlu bulduklarını belirterek, “Yargıtay daha önceki kararından döndü, olumlu buluyoruz ve olması gereken de buydu. Yargıtay, bu kararıyla açıkça Ayşe Atasayar’ın eziyet çektirilerek öldürüldüğünü belirtti. Baştan beri bunu savunuyorduk” dedi.

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#AYŞE ATASAYAR#Murat Akar#Cinayet