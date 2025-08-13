Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı

Haberin Devamı

AVUKAT Rezan Epözdemir, 10 Ağustos 2025’te ‘Rüşvet vermek’, ‘siyasi ve askeri casusluk’ ve ‘FETÖ/PDY terör örgütüne yardım’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Epözdemir’in dün adliyeye sevk edilmesi beklenirken, savcılık 1 gün daha ek gözaltı süresi aldı. Savcılık, “rüşvet” suçu kapsamında dosyada gizlilik kararı aldı. Dosyada, Epözdemir’in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eylemi olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekâlet ilişkisi olması nedeniyle bahsi geçen 2 eylem açısından ayırma kararı verildi, bu dosyalardan soruşturma izni alınacak. Epözdemir hakkında MASAK raporu ile HTS ve baz raporları talep edildi. Ayrıca, eski savcı Cengiz Çallı’ya koruma kararı kapsamında verilen tahsis hakkının birinin Rezan Epözdemir tarafından kullanıldığı yönündeki iddianın araştırılması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’ne yazı yazıldı.

TANIK: LÜKS ARAÇ İÇİN 50 BİN EURO

Epözdemir’in gözaltı işlemleri devam ederken “makaron” soruşturması hükümlüsü işinsanı Atalay Demirbaş, savcılığın talebi üzerine tanık olarak bu dosyada ifade verdi. Demirbaş ifadesinde, yurtdışından getirilen ve polis tarafından el konulan lüks bir araç için eski savcı Cengiz Çallı ile görüştüğünü, Çallı’nın kendisini Rezan’a yönlendirdiğini söyledi. Demirbaş, “Avukat Epözdemir ile Etiler’deki avukatlık ofisinde görüştüm. Epözdemir bana ‘50 bin Euro verirsen işlemleri hızlı bir şekilde halledeceğim’ dedi. Mecbur kaldığım için kabul ettim. Bir hafta sonra Florya’da bulunan ofisime geldi. Parayı burada elden teslim ettim. Bir hafta sonra araç üzerindeki yasaklar kalktı” dedi.

150 BİN DOLARA TAHLİYE

Demirbaş ifadesinin devamında şunları kaydetti:“Operasyon dosyası Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Cengiz Çallı’daydı. Nurbari Erşahin bana ‘Senin Cengiz Çallı ve Rezan’la aran iyidir, bize yardımcı olsunlar’ dedi. Cengiz ve Rezan, 150 bin dolar karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Paranın 75 bin doları önce, kalan 75 bin dolar ise tahliyeden sonra verilecekti. Birkaç gün sonra Cengiz Çallı, 75 bin doları elden aldı. 75 bin doları da elden 2 kez Cengiz Çallı’nın odasında, bir kez de dışarda yemekte Cengiz Çallı’ya elden teslim ettim. Bu para rüşvet parasıdır.”

FETÖ İDDİALARI İHBARLARA DAYANIYOR

Öte yandan Rezan Epözdemir hakkında “FETÖ’ye yardım” soruşturmasının avukat Burak Bekiroğlu ve gazeteci Zihni Çakır’ın ihbarlarıyla başlatıldığı ortaya çıktı. Bekiroğlu’nun ihbarında özetle, “21.06.2014 tarihinde Suada’da ülkemize pusu kuran ve FETÖ Örgütüne akıl veren, Cumhurbaşkanımızı ve ailesini tehdit eden Michael Rubin ve MOSSAD ajanları düzenlenen yemeğe Rezan Epözdemir isimli şahsın katıldığını” söylediği öğrenildi. Zihni Çakır’ın ise 159 sayfalık dilekçesinde, “Rezan Epözdemir isimli şahsın 21 Haziran 2014 yılında İstanbul’da bulunan Suada isimli bölgede birtakım şahıslarla yemek yediğini, bu şahısların bir araya geldiği tarih dikkate alındığında ülkemize yönelik uluslararası düzeyde çekilen operasyonların en kilit noktasında olan bir tarih olduğunu, masada bulunan kişilerin kritik olduğunu ve bu kişilerin bu operasyonlar zincirindeki temasları dikkate alındığında karanlık noktaların aydınlanabileceği” ifadeleri yer aldı. Savcılık bu ihbarlar doğrultusunda, Rezan Epözdemir’in 1 Şubat 2013 ile 19 Aralık 2024 tarihleri arasındaki HTS kayıtları ve baz bilgilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.