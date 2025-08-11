Rezan Epözdemir soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 150 bin dolar karşılığında tahliye iddiası

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'Rüşvet vermek', 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne yardım' suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince arama yapıldı. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren A.D. isimli kişinin, savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'50 BİN EURO RÜŞVETLE ARAÇ ŞERHİ KALDIRILDI'

Tanık A.D.'nin ifadesinde, "2017 - 2018 yıllarında kamuoyunda 'Change araç dosyası' olarak bilinen operasyonda şüpheli sıfatım bulunduğu için 7 aracıma el konulmuştu. Bu araçlardan biri resmi prosedüre uygun şekilde ithal edilmişti. Yani bu dosya ile alakası yoktu. Bu süreçte dosyanın savcısı C.Ç olarak değişti. C.Ç’den araçların üzerindeki şerhin kaldırılarak tarafıma teslimi hususunda talepte bulundum. C.Ç talebimi reddedince en azından dosya ile alakası olmayan, resmi prosedüre uygun şekilde ithal edilmiş aracımın tarafıma teslimini talep ettim. Talebim yine reddedilince C.Ç’ye, 'Ben bu araçları nasıl geri alacağım? Bana bir yol gösterin' diye sordum. Bunun üzerine C.Ç., bana avukat olarak Rezan Epözdemir’i önerdi. C.Ç'nin tavsiyesi üzerine Rezan Epözdemir’in Etiler’de bulunan ofisine gittim. Epözdemir bana, dosya savcısı C.Ç.’nin arkadaşı olduğunu, C.Ç.’nin araç şerhlerinin kaldırılması sebebiyle 50 bin euro para talep ettiğini, bu parayı bölüşeceklerini söyledi. Benden talep ettikleri 50 bin euroyu vermem durumunda işlemleri hızlı bir şekilde halledeceğini belirtti. Parayı vermeyi kabul ettim ve bu dosyadaki işlemler için Epözdemir’e vekalet verdim. 1 hafta içerisinde parayı elden teslim ettim. Paramın tesliminden birkaç gün sonra, yasal olarak ithal ettiğim aracın üzerindeki şerhi kaldırdılar" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

'150 BİN DOLAR RÜŞVET KARŞILIĞINDA TAHLİYE YAPABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Tanık A.D ifadesinin devamında, "2021 yılında yapılan 'Makaron' operasyonunda, benim araç dosyamda da şüpheli olan Nurbari Erşahin’in de içerisinde olduğu 19 kişiye operasyon yapıldı. Operasyon dosyası o dönemde Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan C.Ç.’ye aitti. Nurbari Erşahin bana, 'Senin C.Ç. ve Rezan’la aran iyidir. Görüş, dosyada bize yardımcı olsunlar' dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de C.Ç. ile görüştüm. Savcı C.Ç. ve Rezan bana, 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari Erşahin’e ilettim. Kendisi tahliye karşılığında 150 bin dolar rüşvet vermeyi kabul etti. Anlaşmamıza göre bu paranın 75 bin doları önce, kalan 75 bin dolar ise tahliyeden sonra verilecekti. Bu görüşmeden sonra C.Ç., 75 bin doları elden aldı. Parayı aldıktan sonra bana, aldığı parayı Rezan’a teslim etmek üzere ofisine gideceğini söyledi. WhatsApp mesaj kayıtlarında geçen, '75.000 şu an hazır, bende. Rezan’a haber vereyim' şeklindeki görüşme, bu paranın C.Ç. tarafından benden elden alınıp, Rezan’a teslim edilmesi hususuna ilişkindir. Bu paranın tamamı, tahliye karşılığında C.Ç. ve Rezan’ın ortaklaşa aldıkları rüşvet parasıdır" dediği öğrenildi.