Rezan Epözdemir ‘rüşvet’ten tutuklandı... Ünlü avukat cezaevinde

Kamuoyunun birçok konuşulan davadan tanıdığı Avukat Rezan Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek ve rüşvet almak’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından 10 Ağustos Pazar sabahı evinde gözaltına alınmıştı. Epözdemir, önceki gün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Epözdemir’in her iki dosya kapsamında savcılığa verdiği ifadeleri yaklaşık 8 saat sürdü.

FETÖ VE CASUSLUKTAN SERBEST

Epözdemir dün sabah 04.30 sıralarında ‘rüşvete aracılık etmek ve rüşvet almak’ iddiasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Epözdemir, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’, ‘siyasi ve askeri casusluk’ iddiasıyla ise yurtdışına çıkış yasağı talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Epözdemir, bu iki suçtan serbest kaldı. Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin ihraç edilen savcısı Cengiz Çallı’nın kâtibi K.Y. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

TANIĞI ŞANTAJLA SUÇLADI

Rezan Epözdemir, ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan savcıya verdiği ifadesinde eski savcı Cengiz Çallı ile 2007’de Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde savcı olarak görev yaptığı sırada tanıştığını anlatarak şunları söyledi: “Cengiz’in 2020’den itibaren vekaleti bendedir. Cengiz Çallı’nın soruşturmasını yürüttüğü hiçbir dosyaya vekalet sunmadım. Tanık olarak dinlenen Atalay Demirbaş ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. 2018’de Atalay Demirbaş bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Atalay’ın sahibi olduğu Demand isimli şirketinin idari yargıda bulunan dosyalarına baktım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Atalay Demirbaş beni yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıldır arayarak ‘para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından’ bahisle para talep etmektedir.”

BEN YERLİ VE MİLLİYİM

Epözdemir, Cengiz Çallı adına verilen koruma kararı kapsamındaki iki araçlık şerh hakkının birinin kendisi tarafından kullanıldığına ilişkin iddianın sorulması üzerine “Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya Cengiz Çallı’nın eşinin kullanımı için ya da Cengiz Çallı’nın aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde önemli bir kısımda aracı kendisi kullanmıştır” yanıtını verdi.

YARGIDAKİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Savcılığın, ‘rüşvete aracılık etmek ve rüşvet almak’ iddiasıyla tutuklama talepli sevk yazısında, Rezan Epözdemir’in ofisinde yapılan aramalarda ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 499 bin TL olduğu belirtildi.

Epözdemir’in, bonoların Cengiz Çallı’ya daha önce borç vermesi sebebiyle düzenlendiğine dair beyanda bulunduğu kaydedildi. Bonoların düzenlendiği tarihte hâkim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı’nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede eski savcı Cengiz Çallı ile birden fazla kez tatile gittikleri ve tatil ücretlerinin Rezan Epözdemir’e fatura edildiğine dair belgelere ulaşıldığı belirtildi. Sevk yazısında, “Şüpheli Rezan Epözdemir’in yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir” denildi.