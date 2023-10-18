×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Rezalette ikinci perde olacakmış

Güncelleme Tarihi:

#Kızıltepe#Beşik Kertmesi#Nişan Töreni
Rezalette ikinci perde olacakmış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:00

MARDİN Kızıltepe’de doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında sözde nişan töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Evde düzenlenen törende çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin
istekleriyle yapıldığı ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

15 GÜN SONRA DA DÜĞÜNLERİ PLANLANMIŞ 

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki çeken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailelerin 15 gün sonra da çocukların düğünlerini yapmayı planlandığı öğrenildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızıltepe#Beşik Kertmesi#Nişan Töreni

BAKMADAN GEÇME!