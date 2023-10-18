Rezalette ikinci perde olacakmış

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Evde düzenlenen törende çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin

istekleriyle yapıldığı ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

15 GÜN SONRA DA DÜĞÜNLERİ PLANLANMIŞ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki çeken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailelerin 15 gün sonra da çocukların düğünlerini yapmayı planlandığı öğrenildi.