Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan Ne Demek?

Reyyan, biri kelime manası diğeri de dini anlam olmak üzere toplamda iki farklı anlam taşımaktadır.

Reyyan İsminin Anlamı

Reyyan farklı anlamları içerisinde barındıran bir kız çocuğu ismidir. Susuzluğu olmayan, suya doymuş, dolgun ve semiz kelimeleri; ismin manaları olarak kabul edilmektedir. Ancak bunun yanı sıra Reyyan İslam dini açısından da bir anlam ifade etmektedir. Bu kapsamda yalnızca oruç tutanların girebileceği bir cennet kapısı olarak da tarif edilmektedir.

Reyyan Ne Demek

Tüm isimlerde olduğu gibi, Reyyan isminde de kişinin adından etkilendiği görülmektedir. Bu kapsamda Reyyan isimli insanların genellikle hislerinin güçlü ve gelişmiş olması dikkat çekmektedir. Sağduyu sahibi olan bu kişiler, karar verirken genellikle duygularını ön plana çıkarmaktadır. Ancak, karar mekanizmaları net değildir ve fazlaca çekimserlik içermektedir.

Ruhsal dünyalarının dalgalı olması da Reyyan adını taşıyan kişilerde belirgin olarak gözlemlenebilmektedir. Bu kişiler aynı anda hem mutlu ve hem de üzgün ruh hallerine bürünebilmektedir. Ancak farklı duyguları aynı anda yaşıyor olmak kendilerini pek rahatsız etmemektedir. Reyyan ismini taşıyan kişiler güçlü bir karaktere sahiptir ancak hırs duygusunu pek ön plana çıkarmazlar. Bu kişilerde yoğun olarak kin tutma özelliği vardır. Kendilerine geçmişte yapılan hiçbir kötülüğü unutmazlar.