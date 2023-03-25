Reyyan, depremde kaybettiği öğretmeni gibi eğitimci olmak istiyor

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afetzedeler çeşitli kentlere gönderildi. Babası Kahramanmaraş'ta kalan Reyyan Ebrar Alagöz de annesi ve küçük kardeşiyle Afyonkarahisar'a geldi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi'ne yerleştirilen Reyyan Ebrar Alagöz, 5 yıldır aldığı piyano eğitimini sürdürmek ve konservatuvar sınavlarına hazırlanmak istedi. Merkezin yetkililerinden yardım isteyen Alagöz, kendisine gösterilen orgla boş vakitlerinde çalışmalar yapmaya başladı. Özel bir müzik akademisinde de dersler alan Reyyan Ebrar, konservatuvara hazırlanıyor.

'YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Yaşadıkları deprem nedeniyle çok korktuklarını anlatan Reyyan Ebrar Alagöz, "Ben odada tektim, ailem geldi sadece aklıma. Aşağı indiğimde içimde çok garip bir şey vardı, kurtulduğumu düşündüm, geçtiğini, atlattığımı düşündüm, rahatladım. O an ailem de iyi olduğu için. Ailemle aşağı indik, apartmanları boşalttık. Kendimi iyi hissettim, güvende olduğumuz için mutluydum ama daha sonra arkadaşlarımı aramak, onlara ulaşmak istedim. Birkaç arkadaşıma ulaştım. Onlar iyilermiş, iyi olduklarını öğrendikten sonra diğer arkadaşlarıma ulaşmaya çalıştım. Onlara ulaşamadım, yakın arkadaşımı kaybettim" dedi.

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'ONUN GİBİ MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUM'

Müzik öğretmenliği yetenek sınavlarına hazırlandığını, kendisine ders veren öğretmeni Deniz Göze'nin de enkaz altında kalıp hayatını kaybettiğini belirten Reyyan Ebrar Alagöz, "Bana çok destek olmuştu. Hep hissetmiştim desteğini, onu da kaybettim. Onun kadar olmasa da çok iyi bir müzik öğretmeni olmak istiyorum. İdeallerimden biri bu. Bu sene sınavlara gireceğim, inşallah başaracağım, öyle ümit ediyorum" diye konuştu.

'BİR SÜRÜ GÖSTERİMİZ OLACAKTI'

Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi Gençlik Korosu'nda açık sahne akademisinde yer aldığını dile getiren Reyyan Ebrar Alagöz, şöyle konuştu:

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"Orada arkadaşlarımızla çok güzel etkinliklerimiz oluyordu. Bir sürü gösteriler oluyordu, sürekli şarkı söylüyorduk, çok mutluyduk. Bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir sürü gösterimiz olacaktı. Yine şarkılar söyleyecektik. Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacaktık. Bu sene Kahramanmaraş EXPO 2023 kentiydi, onun için de hazırladığımız gösterilerimiz vardı. Ev sahibi olacaktık gelen misafirlerimize. Deprem olduğu için hepsi ertelendi, şu anda o etkinliklerimiz olmayacak. Bu yüzden üzüntü içerisindeyim."

'ORGLA SINAVA HAZIRLANIYORUM'

Depremden sonra ailesiyle Afyonkarahisar'a geldiklerini söyleyen Alagöz, "Çok özlemiştim piyano çalmayı. Anneme de sürekli bunu söyledim. Daha sonra buranın Gençlik Merkezi'ne ulaştık, Aynur Hanım sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Buradaki orgla çalışabileceğimi, düzenli olarak gelip bana yardımcı olabileceğini söyledi. Buraya geliyorum, bu şekilde hazırlanıyorum sınava. Daha sonra bir müzik merkezi ile anlaştım, oraya gidiyorum. Bilge Candar Hoca ile tanıştım. O da aynı şekilde bana yön gösterdi, destek oldu. Gençlik Merkezi’ndeki aktivitelere de katılıyorum, müzikle ilgileniyorum ve bu bana gerçekten iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

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'REYYAN GİBİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Afyonkarahisar'da özel bir müzik akademisinin sahibi olan Bilge Candar da "Ülkemizde yaşanan felaketten sonra yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Biz de elimizi taşın altına koyarak Reyyan gibi kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Reyyan'ın deprem bölgesinden geldiğini öğrenince yardımcı olmak istedim. Reyyan gibi depremzede arkadaşlarımızı müzik eğitimi almaya bekliyoruz" dedi.