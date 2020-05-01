Reyhanlı'da 40 gram takoz esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yaparken şüphelendiği 3 şahsı durdurup üst araması yaptı. Şahısların üzerinde 40 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.