MİT adım adım takip etti: Reyhanlı saldırısının faili Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı

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Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleri ile Beşar Esad’a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu.

ÖMER EL-HATİP KİMDİR?

Ömer el-Hatip, 1976 Suriye/İdlib doğumlu. Şam'daki 14. Tümen'de askerlik yapmasının ardından bir süre İdlip'te inşaat işiyle uğraştı. Suriye’de iç karışıklığın başladığı 2011 yılında Lazkiye’ye gitti. Beşar Esad’a bağlı askeri istihbarat birimi olan “Emn El Askeri” bünyesinde, muhaliflere karşı silahlı faaliyet yürüten Şebbiha grubunda yer aldı. Bu sayede dönemin Emn El Askeri Lazkiye Şubesi Başkanı Kifah Melhem ile tanıştı.

Ömer el-Hatip, 2011 yılı sonrası Lazkiye’de yaşadığı dönemde, Reyhanlı patlamalarının diğer failleri ile tanıştı. Lazkiye’de bir villada birlikte kalan Cengiz Sertel, Ercan Bayat ve Yusuf Nazik ile birlikte Lazkiye ve Keseb bölgelerinde kaçakçılık faaliyetleri yürüttü.

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REYHANLI SALDIRISINI BİRLİKTE PLANLADILAR

Ömer el-Hatip, Türkiye’ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik’i Kifah Melhem ile 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi.

İlk olarak Ömer el-Hatip ve Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 20213’te Hatay’dan Türkiye’ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Lazkiye’de bulunan Kifah Melhem’den onay aldılar.

Ömer el-Hatip, eylem tarihinden önce, Mayıs 2013’te Temir Dükancı ile birlikte Emn El Askeri Lazkiye Şubesi’ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı’ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi.

Esad Rejimi Tarafından Ödüllendirildiler

Ömer el-Hatip, saldırılardan hemen sonra Suriye’ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik’i Emn El Askeri Lazkiye Şubesi’ne götürdü. Ömer el-Hatip ve eylemi gerçekleştiren diğer şahıslar, Beşar Esad Rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi.

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MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatip’in de Suriye’deki faaliyetleri yakından takip edildi.

MİT, Ömer el-Hatip’in Avrupa’ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı.

Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024’te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na atandı. Kifah Melhem’in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.