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Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

#Hatay#Anma#Tören
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 9 yıl önce 2 bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren 53 kişi törenle anıldı.

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Reyhanlı’da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 9’uncu yıl dönümünde 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi. Törene Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşlar, ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlarla "Şehitler ölmez" sloganı attı. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 2013'te büyük bir katliam yaşandığını hatırlatarak, "53 şehidimizin acısı hala taze. Bizler acılar içerisindeyiz bu katliamı hiçbir zaman unutmayacağız.11 Mayıs katliamında sadece insanlarımız ölmedi, vatanımızı bölmek isteyenler, ezanımızı, bayrağımızı indirmek isteyenler başaramadılar. Hiçbir zaman da başaramayacaklar. Herkes bunu bilsin. Biz şehitler derneği ve şehit aileleri olarak her zaman devletimizin yanındayız. Biz büyük bedeller ödedik ve bunun acısını bugüne kadar çekiyoruz" dedi.

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Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 'şehit yakını' unvanı almak istediklerini sözlerine ekledi. Tören, 11 Mayıs Reyhanlı Şehirleri Anıtı'na karanfil bırakılmasının ardından son buldu. Törende ayrıca Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

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#Hatay#Anma#Tören

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