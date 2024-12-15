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Reyhanlı saldırganı yakalandı

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#Reyhanlı#Saldırgan#Yakalama
Reyhanlı saldırganı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

53 kişinin hayatını kaybettiği 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısının faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel, MİT ile Emniyet’in ortak operasyonuyla ele geçirildi.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye’den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel gözaltına alındı.

TURUNCU LİSTEDEYDİ

Sertel’in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.  

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#Reyhanlı#Saldırgan#Yakalama

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