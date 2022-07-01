Reyhanlı katliamı emrini vermişti... ABD iade etti

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TÜRKİYE’nin ‘uluslararası silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin birliği ile ülke bütünlüğünü bozma’ gibi 17 ayrı suçtan ulusal ve uluslararası çapta ‘kırmızı bülten’le aradığı Mehmet Gezer’in, ABD’de tutuklu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Gezer’in iadesi için Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı’nca çalışma başlatıldı. Yapılan temaslar sonrası ABD, Gezer’in Türkiye’ye iadesini kabul etti. Gezer, ABD’li polislerin refakatinde İstanbul’a getirildi. Gezer, İstanbul Havaalanı’nda Ankara Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. Ankara’ya getirilen Gezer’in sorgusuna başlandı.

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EMİR SURİYE’DEN

ABD’nin iade ettiği Gezer, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının şüphelisiydi. Saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadesinde, “Saldırının talimatını aldım” dediği Gezer’in, Ankara Gar saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırısı olan Reyhanlı’daki patlamayla ilgili Suriye’den aldığı talimatı saldırganlara ilettiği belirtildi.