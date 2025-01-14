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Reyhanlı katili Suriye’de yakalandı

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#Muhammed Dib Koralı#Reyhanlı Katliamı#Mit
Reyhanlı katili Suriye’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:00

Reyhanlı’da 53 kişinin katledildiği saldırının planlayıcılarından terörist Muhammed Dib Koralı, MİT tarafından Suriye’de yakalandı. Bombaları Lazkiye’den Hatay’a taşıdığı da belirlenen Koralı Türkiye’ye getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcısı Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakalayarak, Türkiye’ye getirdi. MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Koralı’nın saklandığı yeri tespit etti. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda harekete geçen MİT, Suriye’de yaptığı operasyonla Koralı’yı yakaladı. Türkiye’ye getirilen Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. MİT, terör saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de 2018’de Suriye’de yakalamıştı. Koralı, Suriye istihbarat servisi El Muhaberat’tan aldığı talimatlar doğrultusunda bombaları Suriye Lazkiye’den Hatay’a getirmiş.

AİLELER: ÇOK SEVİNÇLİYİZ...

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Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, terörist Koralı’nın yakalanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Oğulcan Tuna’yı kaybeden Ahmet Tuna, “Allaha şükür yakalandı. Türkiye’ye getirildi. Çok sevinçliyiz, inşallah kalan 6 terörist de yakalanır getirilir ve cezalarını çekerler. Hepimiz, tüm şehit aileleri olarak çok sevinçliyiz. Devletimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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#Muhammed Dib Koralı#Reyhanlı Katliamı#Mit

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