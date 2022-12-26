Reyhan’ın öldüğü yangında 3 şüpheli adli kontrolle serbest

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Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde 24 Aralık’ta sabah saatlerinde Ş.İ.’ye ait iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, iş yerinde Reyhan Subaşı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Subaşı'nın cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili Ş.İ., M.İ. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Subaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.