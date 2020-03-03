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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

'Rexo' otomobilin zulasındaki 37 kilo eroini buldu

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'Rexo' otomobilin zulasındaki 37 kilo eroini buldu
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VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine narkotik köpeği 'Rexo' ile aranan bir minibüste 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Rexo' ile birlikte yapılan aramada aracın iç yan döşemelerine zulalanmış 74 paket halinde 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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