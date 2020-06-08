Revizyon ne demek? Revizyon nedir? Revizyon TDK kelime anlamı

Revizyon sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca kökenli olan bu sözcük “révision” kelimesinden alıntıdır. Revizyonun TDK ya göre tekrardan gözden geçirip düzeltme anlamındadır.

Revizyon Ne Demek?

Revizyon, meydana gelen çalışmanın incelendikten sonra tekrardan gözden geçirilmesi manasına gelmektedir. Raporlar, fizibilite raporları, proje sunumları vb. pek çok çalışmanın revizyona uğraması söz konusudur. Türk Dil Kurumu’na göre revizyon, yapılan çalışma üzerinde değişiklikler veya düzeltmeler anlamına gelmektedir. Ayrıca revizyon, uzun süreli çalışmaların yeni uygulamalara benzetilmesi ve yeni koşullara adapte edilmesi manasına da gelmektedir.

Bir uygulamayla alakalı güncel bilgilerin çıkmasının ardından revizyon istenilmektedir. Bunun amacı ise doğru bilginin tanıtılması ve eski bilgiye tâbi kalınmaması gerektiğidir. Belirli bir düşünce doğrultusunda ilerleyen çalışmanın yönünden çıkmaması için revizyona gereksinim duyulmaktadır.

Türk Dil Kurumu revizyon sözcüğü ile bağlantılı olan revizyonist ve revizyonculuk kelimelerinin de manalarını açıklamıştır. TDK sözlüğünde revizyonculuk sözcüğünü bir anayasanın, bir antlaşmanın, anayasanın tekrardan gözden geçirilmesi yani revize edilmesi için savaşan kimse, revizyonizm şeklinde açıklamıştır. Revizyonist sözcüğünü ise revizyoncu, gözden geçirme işlemini gerçekleştiren kişi şeklinde açıklamıştır.