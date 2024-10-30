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Reuter hayatını kaybetti... Naziler’den onu Atatürk kurtarmıştı

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#Reuter#Edzard Reuter#Yahudi
Reuter hayatını kaybetti... Naziler’den onu Atatürk kurtarmıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

Çocukluğunun büyük bölümünü 1930’ların Türkiye’sinde geçiren Daimler Benz eski CEO’su Edzard Reuter 96 yaşında hayatını kaybetti. Hitler’den kaçan Reuter ve ailesi, Atatürk’ün sahip çıkmasıyla çok sayıda muhalif ve Yahudiyle birlikte Türkiye’ye sığınmıştı. 

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Bu yıl 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, 1930’larda modernleşme ve kalkınma yolunda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu dönemde Hitler’den kaçıp Türkiye’ye sığınan muhalif ya da Yahudi kökenli Alman biliminsanları da yeni kurulan genç cumhuriyette önemli izler bıraktı. Türkiye’ye sığınan Alman biliminsanları ve ailelerden biri de Reuter ailesiydi.

HİTLER MUHALİFİYDİ

Muhalefetteki SPD partisinden olan baba Ernst Reuter, 1934 yılında Türkiye’ye sığındı, Ankara’da kentsel planlama ve kamu yönetimi üzerine dersler verdi. Edzard Reuter ise bir yıl sonra annesiyle birlikte 1935 yılında 7 yaşındayken babasının yanına geldi, yaklaşık 12 yıl Türkiye’de yaşadı. Edzard Reuter çocukluk yıllarını yeni başkent Ankara’da geçirdi.

‘TÜRKİYE 2. VATANIM’

Türkiye’ye dair anılarında Türk toplumunun hoşgörüsü ve misafirperverliğini sürekli dile getirdi. Söyleşilerinde “Türkiye’yi her zaman ikinci vatanı olarak gördüğünü” belirten Reuter, Türk-Alman dostluğunun gelişmesine de önemli katkılarda bulundu. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ailesiyle 1946’da Almanya’ya döndü. 1964 yılında çalışmaya başladığı Stuttgart’taki Daimler-Benz’de 1987’den 1995’e kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

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#Reuter#Edzard Reuter#Yahudi

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