Retro ne demek? Venüs retrosu nedir?

Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir. Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir. Venüs, hayatın güzelliklerini nasıl yaşadığımız, aşk ve ilişkilere bakış açımız, ortaklarımız ve işbirliklerimiz, kadınlar ve onlarla olan ilişkilerimiz, haz ve dünyanın sunduğu tatlarla olan bağımızı sembolize eder.

VENÜS RETROSU ETKİLERİ

Maddi ve manevi değerler yanıltıcı kararlar alınabilir. Yanlış alışveriş kararları verilebilir. Dolayısıyla Venüs geri giderken ne ilişkilere ne de yüklü finansal harcamalara yatırım yapılması önerilmez.

Venüs ileri gitmeye başladığında çok isteyerek yaptığınız şeyler bile gözünüze çirkin ve hatalı görünebilir. Saçınızda yapılan renk veya uzunluk değişiklikleri pişmanlık getirebilir.

Retro süreci boyunca insanlar sevilmeye ve ilgi görmeye daha yoğun bir ihtiyaç hissederek, kendilerini dışarıdan güzelleştirmenin ve parlatmanın yollarına daha sık başvurmak isterler. Fakat bu evrede manevi değerlere öncelik verilmesi ve kişinin kendisiyle sağlıklı bir değer ilişkisi kurabilmesi önemlidir.

Yarım bıraktığınız dizileri tamamlamak, yeniden yeşeren okuma alışkanlığınızı doyurmak için Venüs Retro’sundan faydalanabilirsiniz.