Retorik Ne Demek? Retorik Soru Nedir? Retorik Tdk Kelime Anlamı

Retorik Fransızca kökenli bir kelimedir. Aynı yazılışı üzerinden Türkiye'de kullanılan ve belli bir anlamı ile sanat açısından önemli bir sözcük olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Türkçe karşılık olarak ‘güzel söz söyleme, hitabet sanatı’ biçiminde andan bulmaktadır.

Retorik Ne Demek?

Retorik farklı anlamları üzerinden ele alınan ve sanatsal niteliği olan kelimeler arasında yer almaktadır.

- Güzel söz söyleme sanatı,

- Hitabet sanatı,

- Söz sanatlarını inceleyen bilim dalı, belagat,

Bu anlamları üzerinden Retorik kelimesini tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Özellikle edebi eserlerde ya da yazılı basında çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer almaktadır.

Retorik Soru Nedir?

Retorik kelimesinin anlamı üzerinden retorik soru kısaca ‘soru niteliği taşımayan ve cevap alma amacı gütmeyen bir soru’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda üstüne üstlük cevabı bilinen soruları desteklemek amacıyla dile getirilen bir soru olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan sanatsal ve imalı bir yapısı olduğu da anlaşılabilmektedir. Gündelik yaşam içerisinde çok sık karşılaşılmayan bir kelime grubudur. Ancak sanatsal yönden önemli bir değere sahip olan kelimelerden biridir.