Resulayn’da hain saldırı! DSİ operatörü şehit oldu

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinesi vuruldu. Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Şehit düşen Gökkaya’nın cenazesi, saldırının ardından Türkiye’ye getirildi. Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valilisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulayn’da, hain terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya’ya Allah’tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun" paylaşımı yaptı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya'nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

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BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN TAZİYE MESAJI



Bakan Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan DSİ personelimiz, çalışma arkadaşımız Cihan Gökkaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bakanlık teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.