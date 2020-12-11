Resulayn’da 2 asker şehit
Suriye’nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 10 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının dün 15.30 sıralarında Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında gerçekleştiği bildirildi.
Saldırıda şehit olan Yasin Kurt’un acı haberi Antalya’daki ailesine ulaştı. Bekar olan Kurt’un iki kardeşi olduğu, erkek kardeşinin kendisi gibi yüzbaşı, kız kardeşinin ise öğrenci olduğu kaydedildi. Şehit Oğuzhan Anar’ın acı haberi de Ankara’daki ailesine ulaştırıldı. Anar’ın bekar olduğu öğrenildi.
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