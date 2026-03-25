Resul Emrah Şahan savunma yaptı: Suçum ne bilmiyorum

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı davanın görülmesine dün devam edildi. Duruşmaya İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

VİCDANLI KARAR İSTİYORUM

Duruşmada savunması alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan özetle şunları söyledi: “Önümüze konan kâğıtlar, sorgular bana ‘suçlusun’ diyor. Diyorum ki ‘Neyle suçluyum?’ ‘Bilmiyorum, suçlusun, ispat et’ diyor. Tam da bu boşluğa karşı savunma yapıyoruz. Düşmanca davranan bir yapının kurguladığı oyuna hep birlikte zorlanıyoruz. Ama şunu söylüyorum; burada onlarca evladı, anneyi, babayı, aileyi ayrı ayrı düşüren, gözyaşı döktüren, suçsuz yere bizi evlatlarımızdan ayrı düşüren herkes, bu divanda değilse, milletin vicdanında ama en önemlisi ulu divanda hesap verecektir. Devletimin mahkemelerinden beklentim vicdanlı karar vermesi.”

Haberin Devamı

İMAMOĞLU: ‘30 YIL DAHA MI’

Ardından söz alan İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Bir iddianame daha eklenmiş bizim dosyamıza (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında.) Kabul edilirse 30 küsur yıl daha mı eklenecek bana” sorusuna mahkeme başkanı iddianamenin henüz kabul edilmediği yanıtını verdi. İmamoğlu, “Tamam biz aynı rakamda kalabiliriz” diye konuştu. Duruşmaya bugün de devam edilecek.

5 MİLLETVEKİLİ SALONA ALINMADI

Savunmalara geçilmeden önce sanık avukatlarından Kaptan Yılmaz, “Binaya girişte alınan güvenlik önlemlerinde 5 milletvekilinin ismi verilerek sizin şifahi talimatınızla içeri alınmayacağı söylenmiş. Böyle bir talimatınız var mı? Bu sorunu çözmenizi de rica ediyoruz” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Başsavcılığın takdirinde uygulama, onlara bıraktık biz” cevabını verdi.