Restore edilen yalı çöktü, genç mimar öldü

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Kuruçeşme Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında yaklaşık 6 aydır restorasyon çalışması yapılan, 4 katlı Oygur Yalısı’nın bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yol yalısı olarak nitelenen binada çalışan 4 kişiden stajyer mimar Atilla Aydın (22) ile Dursun Bayar (24) adlı işçi göçük altında kaldı. Bayar, arkadaşları ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından çıkarılırken, duvardan kopan tuğla parçalarının altında kalan Aydın’a ise ulaşılamadı.

Yalının çökme anı kameralara yansırken, trafiğin yoğun olduğu bölgede vatandaşların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri Atilla Aydın’a ulaşmak için çalışmalara başladı. Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi’ne bağlı canlı arama kurtarma köpeği Şilan’ın enkaz altında canlı tespit etmesi üzerine çalışmalar hızlandırıldı. İş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 1.5 saat sonra ulaştıkları Aydın’ı ağır yaralı olarak göçükten çıkardı. Hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun Bayar’ın sağlık durumu ise iyi. İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli süreç başlatıldığını açıkladı.