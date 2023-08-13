Restore edilen yalı çöktü

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Yol yalısı olarak nitelenen binada çalışan 4 kişiden stajyer mimar Atilla Aydın (22) ile Dursun Bayar adlı işçi göçük altında kaldı. Bayar, arkadaşları ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından çıkarılırken, duvardan kopan tuğla parçalarının altında kalan Aydın’a ise ulaşılamadı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 1.5 saat sonra ulaştıkları stajyer mimar Aydın’ı ağır yaralı olarak çıkardı. Özel bir hastaneye kaldırılan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun Bayar’ın sağlık durumu ise iyi.