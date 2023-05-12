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Restorasyonu tamamlandı... Vatandaştan Kız Kulesi'ne yoğun ilgi

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#Üsküdar#Kız Kulesi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 13:09

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi, dün akşam gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından bugün ziyarete açıldı. Sabahın erken saatlerinde gelenler Kız Kulesi'ni gezmek için sıraya girdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışması kapsamında iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlenen Kız Kulesi dün akşam gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından bugün ziyarete açıldı. Sabahın erken saatlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar'a gelenler Kız Kulesi'ni gezmek için sıraya girdi. Ziyaretçilere çay, kahve ve dondurma ikramları yapıldı. Kız Kulesi'ne ziyaretler Mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

"BU HALİ BAMBAŞKA OLMUŞ"

Ailesiyle birlikte gelen Yusuf Yılmaz, "Çok güzel olmuş. Yıllardır Üsküdar'da oturuyoruz. Bu hali bambaşka olmuş. Gerçek halini yansıtması açısından da daha bir gurur verici olmuş. Daha önce gelmiştik. O zaman özel bir işletmeye aitti. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor." dedi.

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Restorasyonu tamamlandı... Vatandaştan Kız Kulesine yoğun ilgi

"GİTMEK İSTEMİYORUZ"

Sibel Yılmaz ise "Muhteşem olmuş. Kültür Bakanlığı'mıza teşekkür ederiz. Ücretsiz yapmışlar çok güzel. Ulaşım da ücretsiz, giriş de ücretsiz, ikramlar da ücretsiz. Dondurma da yedik çok güzeldi. Hiç çıkmak, gitmek istemiyoruz." diye konuştu. Mücahit Çelik de "Daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir manzarası var boğaza karşı. Herkese tavsiye ederim. Bence çok güzel yapmışlar. Uzaktan baktığın zaman küçük gözüküyor. Gezmek ve fotoğraf çektirmek için herkese tavsiye ederim" dedi. (DHA)

Restorasyonu tamamlandı... Vatandaştan Kız Kulesine yoğun ilgi

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#Üsküdar#Kız Kulesi#İstanbul

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