Restorasyon için 3 yıl taş arandı

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Ocak ayında camide kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. İç ve dış mekânda eşzamanlı yürütülen çalışmalarda, caminin dış cephesi ve minaresinin orijinaline uygun, bölgeye özgü ‘Keşan taşı’ kullanıldı. Taşlar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaklaşık 3 yıl süren çalışmasıyla Keşan’da kullanılmayan alanlarda tespit edildi. İhalenin ardından buradan çıkarılan özel ‘Keşan taşı’, cami bahçesinde kurulan atölyede işlendi. Caminin minaresinde sarı, dış cephesinde de yeşil tonlardaki ‘Keşan taşı’ kullanıldı. Minare, iç ve dış cephe çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı camide ekiplerin kalem işi çalışmaları ise sürüyor. Ekipler tarafından aslına uygun şekilde restore edilen caminin yıl içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor.

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‘ASLINA UYGUN YAPILDI’

Camilerde kullanılan yöresel taşların restorasyonda tercih edildiğini söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, “Keşan, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi dediğimiz zaman camide kullanılan yöresel taşlar aklımıza gelir. Restorasyon çalışmalarına başladığımızda bu taşlara ait herhangi bir ocak Keşan’da bulunmuyordu. Uzun araştırmalardan bu taş ocaklarının yerlerini tespit ettik. Tamamen kendi imkânlarımızla taşları ocaklardan çıkardık. Şantiyede kurmuş olduğumuz atölyelerde ebatlayıp, onarımlarımızı tamamladık. Hem camimizin dış cephe onarımlarını hem de minarelerimizi, aslına uygun

olan Keşan’daki kum taşı ocaklarından temin ettiğimiz taşlarla tamamladık. Restorasyonu yıl içerisinde bitirip camimizi ibadete açacağız” dedi.