Restorasyon bitecek, masa gelecek

Postanenin 1909’da açılışından sonra kullanılmaya başlanan masa, postane ile özdeşleşen unsurlardan. PTT’nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sirkeci Büyük Postane’deki masamız restorasyon nedeniyle geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Bu değerli esere duyduğunuz ilgiye ve hassasiyetinize teşekkür ederiz. Endişelenmeyin, masamız gayet iyi durumda. Restorasyon bittiğinde postanemizi ve masayı ziyaret edebilirsiniz” denildi.