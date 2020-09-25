Restorasyon bitecek, masa gelecek
İstanbul Sirkeci’deki Büyük Postane’de bulunan tarihi mektup yazma masası, restorasyon nedeniyle geçici olarak kaldırıldı.
Postanenin 1909’da açılışından sonra kullanılmaya başlanan masa, postane ile özdeşleşen unsurlardan. PTT’nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sirkeci Büyük Postane’deki masamız restorasyon nedeniyle geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Bu değerli esere duyduğunuz ilgiye ve hassasiyetinize teşekkür ederiz. Endişelenmeyin, masamız gayet iyi durumda. Restorasyon bittiğinde postanemizi ve masayı ziyaret edebilirsiniz” denildi.
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