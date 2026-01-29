Restoranlarda kuver kalkıyor

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Restoran#Kuver
Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

TİCARET Bakanlığı, tüketicinin restoran ve kafelerde bütçesinin dışında gelen hesapla karşılaşmaması için aldığı bir dizi önleme yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle tüketici sadece yediği yemeğin, tatlının; içtiği içeceğin ücretini kapı girişinde, internet sitesinde, mönüde ilan edilmiş en düşük fiyattan ödeyecek. Adisyona, hesaba yemek-içecek ücreti dışında servis bedeli, kuver ücreti, masa bedeli, garsoniye gibi adlarla herhangi bir ilave ücret kalemi eklenemeyecek.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Göksu, masa, servis  ücreti uygulamalarının genellikle turistik mekânlarda olduğunu belirterek, bunun dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olarak uygulandığını söyledi.

Göksu, “Yüzde 10 hizmet bedeli, bahşiş garson ile müşterinin isteğine kalmış bir şey. Bahşiş bizim geleneğimizde olan bir şey ama müşteriyle garson arasında; kuver ise ekmek, su, masada kullanılan ürünlerle ilgili bir kalemdi. Her yer almıyordu ama tüketiciyi rahatsız eden bir durumdu. Bakanlığın bunu kaldırmasına saygı duyarız, yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

