Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Gündemden son gelişmeler

Uzun bir süredir sadece gel-al ve paket servis ile işleyen restoranlar ve kafeler için gözler resmi mercilerden gelecek olan kararlara çevrilmişti. 1 Şubat akşamı gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından yeniden gündeme gelen kafeler ve restoranlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının sürecine işaret etti. İşte, restoranlar ve kafeler açılacak mı? sorusuna yönelik önemli cevaplar

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR



Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya “Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var." şeklinde yanıt vermişti.



Cumhurbaşkanı, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.