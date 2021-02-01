Restoranlar, lokanta ve kafeler açılacak mı? Normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

Kafeler ve restoranlar açılacak mı? Binlerce çalışan ve işletmeci bu soruya yanıt arıyor. Bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren kafeler ve restoranlar ile ilgili sorularla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yeniden bir değerlendirilme yapılacağının sinyalini vermişti. Normalleşme takvimiyle ilgili bir gelişme olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, kabineden çıkacak karara odaklanmış durumda. Bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 1 Şubat tarihli kabine toplantısında belli olması bekleniyor.

Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.

KAFELER VE RESTORANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya “Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.



ESNEME YAPILABİLİR



Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.”