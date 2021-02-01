Restoranlar, lokanta ve kafeler açılacak mı? Normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!
Restoranlar, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak sorusu, başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüsü nedeniyle kapatılan işletmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada konunun Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini bildirmişti. Corona virüs vaka sayılarındaki düşüş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, kısıtlamaların azaltılacağı beklentisi oluştu. Diğer yandan restoran ve kafelerin HES kodu kurallarına uymak şartı ile açılabileceği gündeme gelen konulardan oldu. İşte, restoran ve kafelerin açılış tarihiyle ilgili bilgiler.
Kafeler ve restoranlar açılacak mı? Binlerce çalışan ve işletmeci bu soruya yanıt arıyor. Bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren kafeler ve restoranlar ile ilgili sorularla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yeniden bir değerlendirilme yapılacağının sinyalini vermişti. Normalleşme takvimiyle ilgili bir gelişme olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, kabineden çıkacak karara odaklanmış durumda. Bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 1 Şubat tarihli kabine toplantısında belli olması bekleniyor.
Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.
KAFELER VE RESTORANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya “Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.
ESNEME YAPILABİLİR
Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.”
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