Restoranlar, lokanta ve kafeler açılacak mı? İşte kısıtlama kararları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Kafeler ve restoranlar açılacak mı? Binlerce çalışan ve işletmeci bu soruya yanıt arıyor. Bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren kafeler ve restoranlar ile ilgili sorularla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yeniden bir değerlendirilme yapılacağının sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

KAFELER VE RESTORANLARIN DURUMUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA



Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili yöneltilen soruya “Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var." şeklinde yanıt vermişti.



Cumhurbaşkanı, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.