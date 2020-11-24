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Restoranlar kapalı mı? Lokantalar ve restoranlar açık mı?
Lokantalar ve restoranlar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Restoranlar ve lokantalar için çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla belirli koşullara tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında gün içerisinde belirli saatlerde paket servis yapabilecek olan restoranlar, yine belirli saatler içerisinde gel al imkanını müşterilerine sunabilecek. Peki, bugün restoranlar, lokantalar açık mı? İşte, restoran ve lokanta çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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