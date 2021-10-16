Restorandan et hırsızlığı! 'Baharatları bile götürmüşler'

Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Sabaha karşı yüzleri maskeli 5 kişi hafif ticari araçla restoranın önüne gelerek aracı depo kısmına park etti. Demirle kilitli kapıyı açan hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış etmeden soğuk hava deposuna girdi. Şüpheliler etleri araçlarına yükleyerek kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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