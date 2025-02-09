Restorandan aldığı sahte içki öldürdü

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İSTANBUL Esenyurt’ta, Esenkent Mahallesi’nde Kazakistanlı Samat İmanbekov, her zaman tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.’yi yemek yemeye davet etti. 3 arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti. Yemekten sonra kalkan 3 arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini, aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı. Ertesi gün 6 Şubat akşamı saat 21.00’de yanında içki şişesiyle berbere giden Samat İmanbekov, tıraş olmak istedi. İmanbekov bu esnada bir yandan da yanında getirdiği içkiden içmeye başladı.

RESTORAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov’la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B., İmanbekov’u uyandırmak istedi ancak nefes almadığını fark ettiler. Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Berber çalışanları Ali Haydar K. ve Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, Samat İmanbekov’un sahte içki olduğu iddia edilen içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.