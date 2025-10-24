Restoranda yemek yiyenlere tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, saat 19.00 sıralarında Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerinde, Gürgen Bayırı mevkisinde bir dinlenme tesisindeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibinin oğlu H.Y. ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak, yemek yedikleri sırada içeriye giren S.C., elindeki tabanca ile ikilinin oturduğu masaya ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği H.Y. ile Rıdvan Çolak, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise restorandan kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ile Rıdvan Çolak, ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çolak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.Y. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.