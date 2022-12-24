Restoranda tabancayla vurulan Kıymet'ten acı haber... Eşi ve kayınbiraderi gözaltında

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Budak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Budak'ın eşi M.B. ve onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.Polisin soruşturması sürüyor.