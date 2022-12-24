Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Restoranda tabancayla vurulan Kıymet'ten acı haber... Eşi ve kayınbiraderi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Kıymet Budak#Kocaeli#Silahlı Saldırı
Restoranda tabancayla vurulan Kıymetten acı haber... Eşi ve kayınbiraderi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 08:55

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kıymet Budak (35) bir restoranın bahçesinde otururken uğradığı silahlı saldırıda öldü. Olayla ilgili Budak'ın eşi M.B. ile onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Budak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Restoranda tabancayla vurulan Kıymetten acı haber... Eşi ve kayınbiraderi gözaltında


Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Budak'ın eşi M.B. ve onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Restoranda tabancayla vurulan Kıymetten acı haber... Eşi ve kayınbiraderi gözaltında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıymet Budak#Kocaeli#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki