Restoranda korku dolu anlar: 'Heimlich manevrası' hayat kurtardı

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Olay, 30 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu, gittiği restoranın önündeki masada yemek yerken, nefes borusuna yemek kaçtı. Can havliyle restorana giren Gazioğlu, işletme sahibi Mehmet Mustafa Mirdesli’den yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Mirdesli, nefessiz kalan Gazioğlu’na Heimlich manevrası uyguladı. İşletmecinin bu hamlesiyle Gazioğlu, nefes borusuna kaçan yemekten kurtuldu. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yaşadığı olayın herkesin başına gelebileceğini belirten Gazioğlu, toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti. 30 Nisan’ı ikinci doğum günü olarak gördüğünü kaydeden Gazioğlu, “Nefessiz kaldığımda ölümle burun buruna geldiğimi hissettim. İşletmecinin ilk yardım bilgisi beni hayata tutundurdu. Çocukluk yıllarımda ilk yardım eğitimi almıştım. Sonradan bu bilgiler unutuluyor. İşin ciddiyeti böyle bir olay yaşanınca anlaşılıyor. Bundan sonraki yaşamımda ilk yardım konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapacağım” dedi.