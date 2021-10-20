Restoranda ‘köpek temas etti’ kavgası cinayetle bitti!

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Emlak ve kiralık araç işiyle uğraşan Mehmet Yüksel ile restoranda yemek yiyen Metehan Gözükara'nın köpeği, yan masadaki 3 kişilik grubun yanına gitti. Köpek, gruptakilerden birine temas etti. İddiaaya göre, bu kişi, abdestinin bozulduğunu söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi tabancasını çekip Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara’nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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