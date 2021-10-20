Restoranda ‘köpek temas etti’ kavgası cinayetle bitti!

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Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Emlak ve kiralık araç işiyle uğraşan Mehmet Yüksel ile restoranda yemek yiyen Metehan Gözükara'nın köpeği, yan masadaki 3 kişilik grubun yanına gitti. Köpek, gruptakilerden birine temas etti. İddiaaya göre, bu kişi, abdestinin bozulduğunu söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi tabancasını çekip Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara’nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alan Tacettin Yüksel, "Oğlum onlarca insanın gözü önünde köpek yüzünden öldürülmüş. Öldürdükten sonra da tekmelemiş. Arkadaşı ise yaralı. Ben onun saçının teline zarar gelsin istemezdim" diyerek gözyaşı döktü. Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.