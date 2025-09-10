×
HABERLERGündem Haberleri

Restoranda işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 20:37

Adana’da iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alan A.K. (17), duruma öfkelenip, garson Nizamettin Yapa’yı (44) tabancayla bacaklarından vurdu. Motorize yunus ekipleri tarafından yakalanan A.K., tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir restoranda meydana geldi. Bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K., iddiaya göre, olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü. Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Yapa’ya ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Yapa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Restoranda işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yapa’yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Yapa ise taburcu edildi.

