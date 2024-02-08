Restoranda artan yemeği yanında götürmek ayıp mı? ‘Türkiye'de bunun normalleşmesi gerekiyor, asıl utanılması gereken şey kalan yemeği almamak!’

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İSRAF DA ETMEM, EVE DE GÖTÜRMEM UZUN UZUN OTURUR HEPSİNİ YERİM

Kerem Ö. (43)

Eşimle dışarıda kahvaltı yapmayı çok seviyoruz ve genelde de serpme kahvaltıya gidiyoruz. İkimiz de uzun saatler masada olmayı, sohbet ederek kahvaltı yapmayı çok sevdiğimiz için serpme bizim için en ideali oluyor. Genel anlamda kahvaltılıklar arasında da sevmediğimiz ürün yok denebilir. Hal böyle olunca biz kahvaltı masasında en az iki üç saat geçiriyoruz. Bu kadar uzun süre masada oturunca da gelen ürünlerin hepsini yiyebiliyoruz. Akşam yemeği için de aynı şey geçerli. Yiyebileceğimiz ürünleri sipariş ediyoruz ve yavaş yavaş sohbet ederek yemeğimizi bitiriyoruz. Bu zamana kadar hiç yemeğimiz artmadı. Yani ne israf ediyoruz ne de eve götürüyoruz. Uzun uzun oturup hepsini yiyoruz.

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KAHVALTIDA KALAN ÜRÜNLERİ ALDIM DİYE GARSONLAR BANA TERS TERS BAKTI

Sevgi M. (36)

Sosyal medyada kalan yemekleri alan insanların videolarını görünce çok mutlu oldum. Çünkü bu benim bir süredir yaptığım bir şeydi. Arkadaşlarımla, eşimle dışarıda yemeğe ya da kahvaltıya gittiğimde artanları görünce çöpe gidecek diye çok üzülürdüm. Bundan yaklaşık iki yıl önce kahvaltıda çok fazla ürünün kaldığını gördüm. Zeytinler, peynirler, ekmekler, reçeller… Ben de garsondan birkaç tane küçük paket rica ettim ve kalan ürünleri koymaya başladım. O anda herkes şok oldu. Garsonların bana ters ters baktığını gördüm. Eşim bile “Sevgi ne yapıyorsun ne gerek var?” dedi. Gerçekten bu tepkileri beklemiyordum.

İnsanların kafasında artan yemeklerini paketleyen kişiler için hemen, ‘cimri’ algısı oluşuyor. Kalan yemekleri öylece bırakmak modernlik, açık ellilik, çöpe gitmesin diye almak ise cimrilik öyle mi? Hiç de öyle değil. Ben neden ücretini ödediğim bir yemeği pakete koyup yanımda götürünce cimri oluyorum. Biliyorum ki o yemekler çöpe gidecek ya da o kahvaltılıklar ziyan olacak. Neden olsun ki? O gün eşime de aynısını söyledim, “Bunların çöpe gidecek olması seni üzmüyor mu? Bu çok büyük bir israf” dedim. Garsonların ters bakışlarına karşı da kayıtsız kalamadım, “Daha önce kimse kalan ürünleri paket yapmadıysa bu onların sorunu, yemek benim ne yapacağıma ben karar veririm. Yemeklerin çöpe gitmesini istemiyorum bu yüzden alıyorum” diyerek durumu anlattım. Anlattım ki bir daha kalan yemeğini yanına almak isteyen olursa ters bakışları ile insanları utandırmasınlar.

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BEN YEMEKLERİ EVE GÖTÜRMÜYORUM AMA MUTLAKA PAKET YAPTIRIP ALIYORUM

Sinem H. (29)

Dışarıda kahvaltıya ya da akşam yemeğine gittiğimde zaman zaman artan yemekler oluyor. Eğer kahvaltı ise kalan peynirleri, et ürünlerini mutlaka paket yaptırıp yanıma alıyorum. Akşam yemeklerinde de yanımdakilerin tabaklarında bile bir şey kalsa paket istiyorum. Sonra bu yiyecekleri sokak hayvanlarına veriyorum. Açıkçası o yemekleri paket yaptırıp eve götürmek istemiyorum ama restoranda bırakıp çöpe gitmesine de göz yumamıyorum. Ben de böyle bir çözüm buldum. Böylece yemekler israf olmuyor, sokaktaki canların da karnı doyuyor.

MARKETE GİDİYORUM PARA VERİP ÜRÜN ALIYORUM, MAĞAZAYA GİDİP KIYAFET ALIYORUM, RESTORANIN FARKI NE?

Sinan T. (49)

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Birkaç kez kalan yemeğimi paket yaptırıp eve götürmüşlüğüm var. Ama kahvaltıda kalanları hiç paket yaptırmadım. Yaptırmak istemeyeceğimden değil, aklıma gelmedi. Açıkçası kahvaltıya gittiğimde birçok ürünün masada kalmasına, çöpe gidecek olmasına da çok üzülürdüm. Aklıma gelmiş olsaydı onları da paket yaptırırdım. Bu konunun neden böyle abartıldığını da anlayamıyorum. Markete gidiyorum para verip yiyecek satın alıyorum, mağazaya gidiyorum para verip kıyafet satın alıyorum, restoranda da aynı mantık geçerli. Bir ücret karşılığında yeme-içme hizmeti satın alıyoruz. Bu sebeple kalan yemeğimi istemek kadar doğal bir hakkım olamaz diye düşünüyorum.

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'ASIL UTANILMASI GEREKEN ŞEY KALAN YEMEĞİ ALMAMAK’

Kalan yemeklerin alınmasının ayıp olup olmadığı tartışmasında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl’ün de fikrini sorduk.

Konuyla ilgili fikrinin çok net olduğunun altını çizen Bingöl, “Biliyorsunuz ilk kez serpme değil seçme kahvaltıyı gündeme getiren bizdik. Serpme kahvaltının israf olduğunu, seçmeli kahvaltının hem ekonomik olduğunu hem de israfı önleyebileceğini belirtmiştik” dedi ve şunları ekledi:

-- Ben kendi işletmelerimde de müşterilere 'Paket ister misiniz?' diye soruyorum, arzu eden kalan yemeğini alıp evine götürebilir.

-- Bu çok normal bir şey. Hatta bu durumun Türkiye’de yayılması, normalleşmesi gerekiyor.

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-- Kalan yemeğini paket yapıp evine götürmek asla utanılacak bir şey değil. Bu durum öncelikle israfı önleme açısından çok önemli. Öte yandan yemeğine evinde devam etmek isteyebilirsin, birine verebilirsin. Çöpe gideceğine o yemeğin değerlenmesi ülke ekonomisi açısından, bereket açısından hem de müşteri açısından çok doğru olacaktır.

-- Hatta şunu söyleyeyim; bence kalan yemeği almamak utanılacak bir şey. Neden ben artan yemeğimi almayayım ki? Sonuçta o benim yemeğim ister devamını evimde yerim istersem birine veririm. Bu çok doğru ve iyi bir uygulama. Yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum.