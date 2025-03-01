Restoran ve vatandaşlara 'iftar sofralarında israfa dikkat' uyarısı: İsraf yüzde 30'a kadar yükselebiliyor

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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, ülke genelinde faaliyet gösteren restoran, lokanta ve kafeterya sayısının 200 bini aştığını kaydederek, bu işletmelerin tedarikçileri ve dolaylı olarak paydaşlarıyla birlikte milyonlarca kişiyi istihdam ettiğini anlattı.

Bu işletmelerde ramazan ayına menülerin hazırlandığını, dışarıda iftar veya sahur yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra şirketlerin ve turistlerin de özellikle iftar programı düzenlediklerini dile getiren Bingöl, her bütçeye uygun iftar menülerinin bulunduğunu bildirdi.

Bingöl, küçük yerlerdeki veya mahallelerdeki lokantalardan 300-350 liradan başlayan iftar menülerinin otellerde veya lüks restoranlarda çok yüksek rakamlara ulaşabildiğini belirterek, "Herkesin ihtiyacı ve alım gücü farklı olduğu ve işletmelerimiz de müşterilerinin potansiyelini bildiği için ona göre iftar ve sahur menüsü hazırlıyor." dedi.

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"İSRAFI ENGELLEMEK İÇİN BİRİNCİ KOŞUL BİLİNÇLİ OLMAK"

Ramazan Bingöl, özellikle lüks iftar sofralarının zaman zaman eleştiri konusu olabildiğini belirterek, bunun talebe göre hazırlandığını, dünyanın her yerinde özel gün ve gecelere yönelik böyle uygulamaların bulunduğunu söyledi.

Burada temel meselenin "israf yapmamak" olduğunu vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her alanda olduğu gibi talebe göre ortalamanın üzerinde iftar sofraları kurulabilir ancak israf olmamalıdır. Zira israf dinimizde de haramdır. İsrafı engellemek için de birinci koşul bilinçli olmaktır. İşletmelerimizin hemen hemen tamamına yakınında iftarlarda fiks menü uygulaması bulunur. Tüm müşterilerin aynı anda yemek yediği bir ortamda herkesin ayrı ayrı siparişini alıp, zamana karşı yarışarak taleplerini yerine getirmek çok mümkün değildir. Burada müşteriler de oruçlu olduğu için onların da çok memnun olmayacağı durumlar doğabilir. Bu nedenle iki tarafın da memnun kalacağı fiks menü uygulaması bulunur."

"İSRAF YÜZDE 30'A KADAR YÜKSELEBİLİYOR"

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, iftar sofralarında israfın yüzde 30'a kadar yükselebildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Özellikle iftarlarda uygulanan fiks menülerde israf yaşanabiliyor. Restoranın menüsünde ne bulunduğu ve müşterisine neleri ikram edeceği genelde masalardaki menülerde yazıyor. Burada vatandaşlarımız yemeyeceği ürünü veya yemeği mutlaka görevliye söylemeli ve onun hazırlanmasını engellemeli. Restoranlar da yılların getirdiği tecrübeden faydalanarak menülerini ona göre hazırlamalı. Abartılı sofralardan uzak durulmalı. Bu bilinçle israfı en az seviyeye düşürebiliriz."

Bingöl, ramazanda restoranların iftar menülerine yönelik zaman zaman eleştiriler gelebildiğini belirterek, "Altını çizerek söylemek isterim ki bu sofralar da doğal bir ihtiyaç. Bu konuda ciddi bir talep var. İşletmelerimiz bir ay kapalı kalsa çalışanlarımız maaşını nasıl alacak, kiralar ve faturalar nasıl ödenecek?" diye konuştu.