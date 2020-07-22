Restoran ve kafelerde saat sınırı kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kamuya açık mekânlara getirilen çalışma saati sınırını kaldırdı.
Bu işletmeler pandemi öncesindeki saat sınırlamalarına bağlı olarak hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı’nın, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğköfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi mekanların çalışma saati sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu. İşletmeler genel mevzuatlar ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.
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