Restoran sahibinin öldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede

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Olay, 13 Mart gecesi Söğütlü ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda bulunan 2 müşteriye çalışanlar, alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi. Bu nedenle çalışanlar ile 2 müşteri arasında tartışma çıktı. Restoranın sahibi Selçuk Sorgut, olaya müdahale ederek, restoranı kapatacaklarını söyledi. Bunun üzerine 2 müşteri, silahlarını çekip Selçuk Sorgut ve çalışanları Bayer Ş. ve Ethem A.’yı vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Selçuk Sorgut, yolda yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Karasu ilçesindeki operasyonla R.T., C.T., M.P., Y.Z.K., M.İ., S.İ., O.K., G.E., H.S. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Şüpheli 10 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.