Restoran mönüsünün aslanı

Dikenleri zehirli ama eti zehirsiz olan aslan balığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ şirketine ait Lara'daki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Düden Park içinde bulunan balık restoranının mönüsüne girdi. Bölgedeki balıkçılardan satın alınan aslan balıkları, restoranın balık tezgâhında kilogramı 85 TL’den sunuluyor. Porsiyonu ise yanındaki ikramlarla birlikte 45 TL’ye servis ediliyor.

Restoranın resmi mönüsünde yer verdiği aslan balığını ilk sipariş eden müşteri ise balık tutkunu olduğunu belirten Okan Bakır oldu. Aslan balığının dikenli zehrinin temizlenmesi konusunda özel eğitim alan görevli tarafından temizliği yapılan aslan balığı, zeytinyağı, limon, tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve tuzdan oluşan sos ve yapışmaması için hafif unlandıktan sonra ızgara yapılarak servis edildi. Daha önce hiç aslan balığı yemediğini söyleyen Bakır, “Değişik balıkları tatmayı çok seviyorum. İlk defa aslan balığı yiyeceğim. Başka bir tatla karşılaşacağımı umuyorum” diye konuştu.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre danışmanı Lokman Atasoy da “Bu uygulamayı deniz ekosistemimize destek olmak için yapıyoruz. Aslan balıklarını yiye yiye risk olarak ortadan kalkmasına yardımcı oluruz. Çünkü bunu şu an yiyen bir predator, avcı bir balık yok. Kıyılarımızda yerli türlerimiz üzerinde baskın rol oynadığı için bunu tüketmekten başka çaremiz yok” dedi.

Atasoy ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 11 Temmuz'da Aslan Balığı Avcılık Yarışması ve Tadım Festivali etkinliği düzenleyeceklerini de açıkladı.

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