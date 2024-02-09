Ressamın komşu çilesi

Haberin Devamı

İSTANBUL Beşiktaş’ta yaşayan ressam İrem Nalça’nın iddiasına göre, alt komşusu Mehmet S. taşındığı günden itibaren ısrarlı şekilde rahatsız edici hareketlerde bulunuyor, bağırıyor ve kapısına gelerek tehdit ediyordu. 18 Aralık 2023 tarihinde İrem Nalça’nın evinin bulunduğu sokak üstünde duran aracının sol dikiz aynası kırıldı. Camın üzerine bırakılan notta, ‘Kaç gündür yoksunuz, arabanız çalınsa sorumluluk bana ait değil. Beni suçlarsanız sizi mahkemeye vereceğim’ şeklinde not bırakıldı. Olay yerine polis çağıran İrem Nalça, notu alt komşusu Mehmet S.’nin bıraktığını anladı. Bununla yetinmeyen Mehmet S., İrem Nalça’nın evinde iki arkadaşı olduğu sırada kapıya dayanarak, ünlü ressamın üzerine doğru yürüdü. Mehmet S. en son 25 Ocak 2024 tarihinde İrem Nalça uyuduğu sırada, çok ses çıkardığını ve kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek polis çağırdı. Gece saat 02.30’da kapısı çalan İrem Nalça, polisi görünce kendisinin uyuyor olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

TEHDİT VE TACİZ SUÇLAMASI

Müvekkilinin tek başına yaşayan bir kadın olduğunu, korku ve panik nedeniyle evine dahi gidemediğini şikâyet dilekçesinde belirten İrem Nalça’nın avukatı Evrim Kaşlıoğlu, “Müvekkil, evinde bulunduğu sürede alt komşusunun tehditlerine, bağırmalarına, küfürlerine ve tacizlerine maruz kalmaktadır. Müvekkil, hayatını korku, panik ve endişe içerisinde geçirmektedir. Tüm bu nedenlerle şüpheli Mehmet S.’den şikâyetçiyiz, hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz” dedi.