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Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Mersin'de evinde ölü bulundu

#Mersin#Ressam#Edebiyat
Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Mersinde evinde ölü bulundu

Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif (80), evinde ölü bulundu. Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Telefonla yapılan tüm aramalara rağmen Lina Nasif'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisine haber verdi.

Bina yöneticisi de durumu polise anlattı. Eve gelen polis ekipleri, çilingir ile içeriye girince Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lina Nasif'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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